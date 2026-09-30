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இந்தியாவுக்கு 58ஆவது பதக்கம்: குத்துச்சண்டையில் வெண்கலம் வென்ற வீராங்கனை!

ஆசிய விளையாட்டில் வெண்கலம் வென்ற குத்துச்சண்டை வீராங்கனை குறித்து...

Boxer Priya

குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்

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ஆசிய விளையாட்டில் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் அரையிறுதியில் தோல்வியுற்றதன் மூலம் வெண்கலப் பதக்கத்துடன் வெளியேறினார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இன்று இந்திய அணி ஒரே நாளில் நான்கு தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளது. குத்துச் சண்டையிலும் ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.

மகளிருக்கான 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ் சீனாவின் யங் சென்ங்யூ உடன் மோதினார். இந்தப் போட்டியில் சீன வீராங்கனை 4-1 என வென்றார்.

20 வயதான இந்திய வீராங்கனை பிரியாவுக்கு இது முதல் ஆசிய விளையாட்டு அனுபவமாகும். இருப்பினும் முதல் முறையே பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

இந்தியாவுக்கு குத்துச் சண்டையில் 2 வெண்கலம் வென்றுள்ளார்கள். மூவர் இறுதிச் சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள். இதனால் 5 பதக்கங்கள் இப்போதைக்கு உறுதியாகியுள்ளன.

இதுவரை இந்திய அணி 10 தங்கம், 21 வெள்ளி, 27 வெண்கலத்துடன் 58 பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளன.

Summary

Boxer Priya Ghanghas signs off with bronze medal at asian games 2026

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