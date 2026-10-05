முதலிடம்...
முதலிடம்...
காட்டாங்கொளத்தூரில் நடைபெற்ற முதல்வா் கோப்பைக்கான கல்லூரிகள் நீச்சல் போட்டியில் 19 தங்கம் உள்பட 33 பதக்கங்களை வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணியினா்.
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