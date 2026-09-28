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எஸ்எஸ்என் கோப்பை: சாம்பியன்...

எஸ்எஸ்என் கோப்பை: சாம்பியன்...

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சென்னையில் நடைபெற்ற எஸ்எஸ்என் கோப்பைக்கான தென் இந்திய கல்லூரிகள் இடையிலான கூடைப்பந்து போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற எஸ்ஆா்எம் வள்ளியம்மை அணியினா். செயின்ட் ஜோசப், எஸ்எஸ்என் கல்லூரிகள் முறையே இரண்டு, மூன்றாவது இடங்களைப் பெற்றன.

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