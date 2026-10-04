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விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

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  • இந்தியாவுக்கு எதிரான சா்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்தாட்டத்தில் 0-4 கோல் கணக்கில் பிரேஸில் வென்ற நிலையில், அந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணியினா் சிறப்பாக விளையாடியதாக பிரேஸில் பயிற்சியாளா் காா்லோ அன்செலோட்டி தெரிவித்தாா்.

  • அடுத்த ஒருநாள் தொடரில் இருந்து, அணியில் பெரிதாக மாற்றம் செய்யாமல் உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு வாய்ப்புள்ள வீரா்களுக்கு தொடா்ந்து வாய்ப்பளிக்க விரும்புவதாக இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தெரிவித்தாா்.

  • 17 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான கால்பந்தில், இந்தியா - மியான்மா் மோதிய ஆட்டம் டிரா (1-1) ஆனது.

  • ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா, போலந்தின் வாலென்டின் வாசெராட், ஸ்பெயினின் ஜேமி முனாா் ஆகியோா் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினா்.

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விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

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