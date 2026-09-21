The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பண்டிகையையொட்டி 15 - 20% அதிகரிக்கும் வேலைவாய்ப்பு! 2 - 2.5 லட்சம் பேருக்கு வேலை!ஆசிய விளையாட்டில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற இளவேனில்: ஆளுநர் வாழ்த்து முதல்வர் ஏன் லண்டன் செல்ல வேண்டும்? அண்ணாமலை கேள்வி இந்தாண்டு இதுவரை 17,000 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு- அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் நாளை 21 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு பட்டிமன்ற பேச்சாளராக மாறிய மு.க. ஸ்டாலின்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சனம் விஜய்க்கு அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்: பிரகாஷ் ராஜ்

டேவிஸ் கோப்பை: செக்.குடியரசு, கனடா, ஆஸ்திரியா, ஸ்பெயின் முன்னேற்றம்!

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவை 3-2 என வீழ்த்தி இறுதிச் சுற்றுக்கு தொடா்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக முன்னேறியது செக். குடியரசு.

வெற்றி மகிழ்ச்சியில் ஆஸ்திரிய அணியினா்

Published On :

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவை 3-2 என வீழ்த்தி இறுதிச் சுற்றுக்கு தொடா்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக முன்னேறியது செக். குடியரசு.

டெல்ரேபீச்சில் நடைபெற்ற இரண்டாம் தகுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் செக். வீரா் ஜேக்கப் மென்சுக் அமெரிக்காவின் பிரான்ஸஸ் டியாஃபோவை வீழ்த்தினாா். டாமஸ் பெரிடிச் தனது ஆட்டத்தில் வென்றாா். மென்சிக் 5-7, 6-4 6-3 என என கடும் போராட்டத்துக்குபின் யுஎஸ் ஓபன் ரன்னா் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தினாா்.

இரட்டையா் பிரிவில் அமெரிக்காவின் கிறிஸ்டியன்-ஆஸ்டின் இணை 5-7, 6-3, 7-6 என செக். குடியரசின் ஆடம்-பேட்ரிக் இணையை வென்றனா்.

ஜிரி லெஹகா 6-3, 7-5 என லேனா் டியனை வீழ்த்தி தனது அணியை இறுதிக்கு அழைத்துச் சென்றாா். இந்தியாவை 3-1 வீழ்த்தி தென்கொரியாவும், பிரான்ஸை 3-1 என கனடாவும், ஆஸ்திரியா 3-1 என பெல்ஜியத்தையும் வென்றன. பைனல் 8 பிரிவுக்கு முன்னேறின. ஸ்பெயின் 2-0 என சிலி அணியை விட முன்னிலை பெற்றது. பிரிட்டன் அணியும் 2-0 என ஈக்வடாரை காட்டிலும் முன்னிலை பெற்றது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்தியா ஆடவா் அபாரம்

செஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்தியா ஆடவா் அபாரம்

தென்கொரியாவிடம் வீழ்ந்தது இந்தியா (3-1) வாய்ப்பை தவற விட்டது

தென்கொரியாவிடம் வீழ்ந்தது இந்தியா (3-1) வாய்ப்பை தவற விட்டது

டேவிஸ் கோப்பை: இந்தியா சறுக்கல்

டேவிஸ் கோப்பை: இந்தியா சறுக்கல்

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்: யூகி பாம்ப்ரி விலகல்

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்: யூகி பாம்ப்ரி விலகல்

விடியோக்கள்

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு