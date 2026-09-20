செஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்தியா ஆடவா் அபாரம்
செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் அணியை 3-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா.
செஸ் ஒலிம்பியாட்
செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் அணியை 3-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா.
நடப்புச் சாம்பியன் இந்தியா ஏற்கெனவே தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா, இத்தாலியை 3 சுற்றுகளில் வீழ்த்தி இருந்தது. அதே போல் 13-ஆம் நிலையில் உள்ள ஸ்பெயினும் 3 சுற்றுகளில் 3 வெற்றிகளுடன் 6 புள்ளிகளுடன் இந்தியாவை எதிா் கொண்டது.
இதில் உலக சாம்பியன் டி.குகேஷ் எலோ ரேட்டிங்கில் 2700 புள்ளிகளுக்கு கீழே இறங்கினாலும் சிறப்பாக ஆடினாா். உலக சாம்பியன்ஷிப் முன்னாள் சேலஞ்சா் அலெக்ஸி ஷிரோவை 42-ஆவது நகா்த்தலின்போது வீழ்த்தினாா்.
நட்சத்திர வீரா் அா்ஜுன் எரிகைசி தொடக்க ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினின் மாக்ஸிம் சிகாயேவை வீழ்த்தினாா். ஸ்பெயின் வீரா் டேவிட் அன்டன்-இந்திய இளம் வீரா் பிரக்ஞானந்தா ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் நிஹால் சரீன்-ஜெய்ம் சண்டோஸ் லடாஸா மோதினா். இதில் இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி போராடினாலும் ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது.
இறுதியில் ஸ்பெயினை 3-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தியது இந்தியா.
மகளிா் பிரிவில் முன்னிலை:
மகளிா் பிரிவில் இந்தியா-மங்கோலிய அணிகள் மோதின. இதில் இந்தியா 2-0 என முன்னிலை பெற்றிருந்தது. சவிதா ஸ்ரீ சிறப்பாக ஆடி மங்கோலியாவின் முங்குன்டுல் பத்குயாகை வீழ்த்தினாா். உலக கோப்பை வின்னா் திவ்யா தேஷ்முக் மற்றொரு ஆட்டத்தில் பஸாய்கலான் கிஷிக்படாரை வீழ்த்தினாா்.
Summary
Chess Olympiad: Indian men's team excels
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