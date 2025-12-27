யு19 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! கேப்டன் யார் தெரியுமா?

19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் :
19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான (யு19) உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இந்திய அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி உள்பட 15 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்திய அணி விவரம்:
ஆயுஷ் மாத்ரே (கேப்டன்)
விஹான் மல்ஹோத்ரா (துணை கேப்டன்)
வைபவ் சூர்யவன்ஷி
ஆரோன் ஜார்ஜ்
வேதாந்த் திரிவேதி
அபிக்யான் குண்டு (விக்கெட் கீப்பர்)
ஹர்வன்ஷ் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்)
ஆர். எஸ். அம்பிரிஷ்
கனிஷ்க் சௌஹான்
கிலான் ஏ. படேல்
முகமது எனான்
ஹெனில் படேல்
டி. தீபேஷ்
கிஷான் குமார் சிங்
உதவ் மோகன்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் செல்லும் 19 வயதுக்குள்பட்ட இந்திய அணியே உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் தொடரும் என்று பிசிசிஐ சனிக்கிழமை(டிச. 27) அறிவித்துள்ளது.
