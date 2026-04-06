சஞ்சு சாம்சன் மிகவும் அபாயகரமான வீரர்: சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்

சஞ்சு சாம்சன் மிகவும் அபாயகரமான வீரர் என சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு அணியின் மீதும் வெவ்வேறு விதமான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் சஞ்சு சாம்சன் இணைந்தது ஐபிஎல் தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்தது.
இருப்பினும், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை விளையாடியுள்ள 3 போட்டிகளிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வியைத் தழுவி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அதிரடியில் மிரட்டிய சஞ்சு சாம்சன், ஐபிஎல் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், இதுவரை விளையாடியுள்ள மூன்று போட்டிகளிலும் சஞ்சு சாம்சன் சரியாக விளையாடாமல் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்தார்.
இந்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் மிகவும் அபாயகரமான வீரர் என சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக ஆர்சிபிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்த பிறகு அவர் பேசியதாவது: ஐபிஎல் தொடரில் வேறு ஒரு அணிக்காக (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) விளையாடிவிட்டு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் இணைவதற்கு சஞ்சு சாம்சனுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தேவைப்படுகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் 5 அல்லது 6 மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன. அதனால், இப்போதிருப்பது பழைய சிஎஸ்கே அணி கிடையாது. களத்துக்கு வெளியே வீரர்களுக்கு இடையே நிறைய பிணைப்பு தேவைப்படுகிறது.
மூத்த வீரர்களுடன் இணைந்து அணிக்காக ரன்கள் குவிக்க வேண்டுமென்பதில் சஞ்சு சாம்சன் உறுதியாக இருக்கிறார். டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அவர் எப்படி விளையாடினார் என்பதை நாம் பார்த்தோம். ரன்கள் குவிக்கத் தொடங்கிவிட்டால், சஞ்சு சாம்சன் மிகவும் அபாயகரமான வீரராக இருப்பார். அதனால், அவருக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து நம்பிக்கையை கொடுத்தால் அதுவே போதுமானது என்றார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் சஞ்சு சாம்சன் இணைந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணிக்காக முதல் மூன்று போட்டிகளில் 6, 7, 9 ரன்கள் முறையே அவர் எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Chennai Super Kings head coach Stephen Fleming has stated that Sanju Samson is a very dangerous player.
7 ஆண்டுகளில் முதல் முறை! முதல் போட்டியில் அரை சதம் விளாசத் தவறிய சஞ்சு சாம்சன்!
சஞ்சு சாம்சன் இல்லாதது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு மிகப் பெரிய இழப்பு: டு பிளெஸ்ஸி
சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடியான ஆட்டம் சிஎஸ்கேவுக்கு உதவியாக இருக்கும்: பியூஸ் சாவ்லா
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக முதல் போட்டி; சிஎஸ்கேவுக்கு பலம் சேர்க்கும் சஞ்சு சாம்சன்!
