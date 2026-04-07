Dinamani
சென்னையில் ஐபிஎல் ஆட்டத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி!பி.டி.செல்வகுமார் திமுகவில் இருந்து விலகல்போடியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் ஓபிஎஸ், அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணசாமியின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்புசெந்தில் பாலாஜி, எஸ். பி. வேலுமணி வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு!வட கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஏர் இந்தியா டிக்கெட் விலை ரூ.25 ஆயிரம் வரை உயரும் வாய்ப்பு!ஏப். 9ல் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயங்காது என அறிவிப்பு!2021 தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 97% நிறைவேற்றம்: பினராயி விஜயன்கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையனின் வேட்புமனு நிறுத்திவைப்பு!திருச்சி கிழக்கிலும் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு! முதல்வர் வேட்பாளர்கள் 4 பேரின் வேட்புமனுவும் ஏற்பு!
/
கிரிக்கெட்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக சூர்யகுமார் யாதவின் ஆதிக்கம் தொடருமா?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக சூர்யகுமார் யாதவ் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்வாரா என்பது குறித்து...

News image

மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ் - படம் | AP

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 12:28 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக சூர்யகுமார் யாதவ் தன்னுடைய சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் குவாஹாட்டியில் இன்று (ஏப்ரல் 7) நடைபெறும் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது. தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிராக ஏற்பட்ட தோல்வியிலிருந்து மீண்டு வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்பும் முனைப்பில் மும்பை இந்தியன்ஸ் களம் காண்கிறது.

இந்தியா மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக சூர்யகுமார் யாதவ் தனது அதிரடியான பேட்டிங் மூலம் தொடர்ச்சியாக ரன்கள் குவித்து அசத்தி வருகிறார். ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்பட்டு அவர் அதிக ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதனால், ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக சூர்யகுமார் யாதவ் இன்றையப் போட்டியிலும் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை தொடர்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இதுவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 15 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சூர்யகுமார் யாதவ், 42.66 என்ற சராசரியுடன் 512 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக அவர் 147.12 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடியுள்ளார். மேலும், அந்த அணிக்கு எதிராக அவர் 4 அரைசதங்கள் விளாசியுள்ளார். அந்த அணிக்கு எதிராக அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 79* ஆகும்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சூர்யகுமார் யாதவ், 67 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் ஒரு அரைசதம் அடங்கும். ஐபிஎல் தொடரில் 153 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 4378 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக அவர் 2 சதங்கள் மற்றும் 30 அரைசதங்கள் விளாசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு