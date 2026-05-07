Dinamani
பாஜகவால் தேர்தல் நடைமுறைகளில் தலைகீழ் மாற்றம்: அகிலேஷ் யாதவ்தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் நாளை (மே 8) வெளியீடுசுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை: அமித் ஷா பொறுப்பு - அகிலேஷ் யாதவ்இதுவரை அதிமுக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை திமுக எடுக்கவில்லை: டி.கே. எஸ். இளங்கோவன்பாஜகவின் ஏஜென்ட் ஆளுநர்; விஜய் பதவியேற்க அழைத்திருக்க வேண்டும் - கபில் சிபல்ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கோரிய தவெக அழைப்பை மீண்டும் நிராகரித்த ஐஎம்யுஎல்!
/
கிரிக்கெட்

பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானார் சூர்யகுமார் யாதவ்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானதைப் பற்றி...

News image

சூர்யகுமார் மற்றும் தேவிஷா பகிர்ந்த பதிவுடன்... - (படம்: இஸ்டாகிராம்)

Updated On :7 மே 2026, 9:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானதாக அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரருமான சூர்யகுமார் யாதவ் - தேவிஷா ஷெட்டி தம்பதியருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

35 வயதான சூர்யகுமார் 2011 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமானார். மும்பை இந்தியன்ஸ், கொல்கத்தா அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ள இவர், 2021 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணியில் தனது 31 வயதில் அறிமுகமானார்.

2024 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற போது பங்காற்றியிருந்த இவர் அதன்பின்னர், கேப்டன் பொறுப்பை வகித்து வருகிறார்.

கடந்த மார்ச் மாதம் இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றிருந்த நிலையில், மற்றொரு மகிழ்ச்சி சம்பவமாகவும், 2026 ஆம் ஆண்டு மறக்க முடியாத ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது.

சூர்யகுமார் மற்றும் தேவிஷா இருவரும் 2010-ஆம் ஆண்டு மும்பையில் கல்லூரி காலத்திலிருந்தே காதலித்து வந்த நிலையில் 2016 ஆம் ஆண்டில் இருவரும் திருமண பந்தத்தில் இணைந்தனர். கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகள் கழித்து இருவருக்கும் பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக மே 10 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள போட்டிக்காக ராய்ப்பூருக்குச் சென்ற மும்பை அணியினர் குழுவில் சூர்யகுமார் யாதவ் இடம்பெறவில்லை. மேலும், லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் யாதவ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு கேப்டனாகவும் தலைமை வகித்திருந்தார்.

பெண் குழந்தைக்குத் தந்தையான சூர்யகுமார் யாதவுக்கு சக வீரர்கள், முன்னாள் வீரர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றன.

Summary

Indian T20I captain Suryakumar Yadav and his wife Devisha Shetty have been blessed with a baby girl on Thursday. The Mumbai Indians star took to social media to announce the arrival of a new member to his family.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மமதாவைச் சந்தித்தார் அகிலேஷ் யாதவ்!

மமதாவைச் சந்தித்தார் அகிலேஷ் யாதவ்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சூர்யகுமார் யாதவின் எதிர்காலம் என்ன?

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சூர்யகுமார் யாதவின் எதிர்காலம் என்ன?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக சூர்யகுமார் யாதவின் ஆதிக்கம் தொடருமா?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக சூர்யகுமார் யாதவின் ஆதிக்கம் தொடருமா?

ஒரே நேரத்தில் 2, 3 இந்திய அணிகளை விளையாட வைக்கலாம்..! சூர்யகுமார் அதிரடி கருத்து!

ஒரே நேரத்தில் 2, 3 இந்திய அணிகளை விளையாட வைக்கலாம்..! சூர்யகுமார் அதிரடி கருத்து!

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

27 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு