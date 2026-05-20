17 சராசரியுடன் விளையாடும் சூர்யகுமார் யாதவ்..! இந்திய டி20 அணியில் இருந்து நீக்கப்படுவாரா?

ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான ஃபார்மில் இருக்கும் இந்திய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் குறித்து...

ஆட்டமிழந்து வெளியேறிய சூர்யகுமார் யாதவ். - படம்: ஏபி

Updated On :20 மே 2026, 8:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான ஃபார்மில் தொடர்ந்து வருகிறார். கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பேட்டிங் செய்துவரும் மும்பை அணி 7 ஓவர்களில் 50/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய சூர்யகுமார் யாதவ் 6 பந்துகளில் 15 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இந்த சீசனில் மொத்தமாக 12 போட்டிகளில் சூர்யகுமார் 210 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.

இந்த சீசனில் சூர்யகுமார் யாதவ், 0 (1), 12 (7), 21 (12), 5 (5), 36 (30), 15 (10), 0 (1), 33 (22), 6 (3), 51 (36), 16 (8), 15 (5) ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.

ஒரே ஒரு அரைசதம் அடித்த சூர்யகுமார் 2 முறை ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். சராசரி 17.50 உடன் விளையாடி வரும் சூர்யகுமார் யாதவ் இந்திய அணியில் நீடிப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுமா அல்லது மோசமான ஃபார்மில் இருக்கும் சூர்யகுமாருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Summary

Indian T20 team captain Suryakumar Yadav poor form in IPL 2026 Season average of 17

சொதப்பும் டெவால்டு பிரெவிஸ்..! கடந்த சீசனைவிட 50% குறைவான ரன்கள்!

