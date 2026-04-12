ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி வரிசையில் சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன்!

டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான சஞ்சு சாம்சன் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் நடைபெற்ற நேற்றையப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸை வீழ்த்தியது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
இந்தப் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசி அசத்தினார். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் பெரிய அளவில் ரன்கள் குவிக்கத் தவறிய சஞ்சு சாம்சன், நேற்றையப் போட்டியில் 56 பந்துகளில் 115* ரன்கள் (15 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள்) எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார்.
நேற்றைய ஆட்டத்தில் நான்கு சிக்ஸர்கள் விளாசியதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் 400 சிக்ஸர்கள் விளாசியுள்ள 4-வது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் படைத்தார். இந்த வரிசையில் ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் விராட் கோலி முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளனர்.
டி20 போட்டிகளில் ரோஹித் சர்மா 554 சிக்ஸர்கள், சூர்யகுமார் யாதவ் 442 சிக்ஸர்கள் மற்றும் விராட் கோலி 441 சிக்ஸர்கள் விளாசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Sanju Samson, the Indian team's opening batsman in T20 matches, has set a new record.
