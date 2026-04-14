8 ஆயிரம் டூ 3 லட்சம்! ஒரே இரவில் உயர்ந்த சன்ரைசரஸ் பிரஃபுலின் பின்தொடர்வோர்!

சன்ரைசரஸ் பிரஃபுலின் பின்தொடர்வோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது பற்றி...

பிரஃபுல் ஹிங்கே - Intagram / praful hinge

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 7:34 am

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இளம் வீரர் பிரஃபுல் ஹிங்கேவின் இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்வோர் எண்ணிக்கை ஒரே இரவில் 8,000-ல் இருந்து 3 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.

ஐபிஎல் போட்டியின் 21-ஆவது ஆட்டத்தில் சன்ரைசா்ஸ் ஹைதராபாத் - ராஜஸ்தான் ராயல் அணிகள் நேற்றிரவு ஹைதராபாத் திடலில் மோதின.

முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 216 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் அணி 19 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 159 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.

ஐபிஎல் தொடரில் முதல்முறையாக ஹைதராபாத் அணிக்காக நேற்று களமிறங்கிய இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரஃபுல் ஹிங்கே, முதல் ஓவரிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார்.

இரண்டாவது பந்தில் அதிரடி பேட்டர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, நான்காவது பந்தில் துருவ் ஜுரேல் மற்றும் கடைசிப் பந்தில் பிரிட்டோரியாஸ் ஆகியோரின் விக்கெட்டை வீழ்த்தி அசத்தினார். தொடர்ந்து அவரது இரண்டாவது ஓவரில் கேப்டன் ரியான் பராக்கையும் அவுட்டாக்கினார்.

முதல் போட்டியிலேயே ராஜஸ்தான் அணியின் அதிரடி டாப் ஆர்டர் பேட்டர்களை அடுத்தடுத்து அவுட்டாக்கி அனைவரையும் ஆச்சரிப்படுத்திய பிரஃபுல் ஹிங்கே பேசுபொருளானார்.

இந்த நிலையில், அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் பின்தொடர்வோர் எண்ணிக்கை நேற்றிரவு 8,854 -ஆக இருந்த நிலையில், இன்று காலை 3.2 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.

ராஞ்சி கோப்பை தொடரில் விதர்பா அணிக்காக விளையாடி வரும் பிரஃபுல் ஹிங்கேவை ரூ. 30 லட்சத்துக்கு ஹைதராபாத் வாங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

From 8,000 to 3 Lakhs! Sunrisers' Prabhulin's Followers Skyrocket Overnight!

இஷான் கிஷண் அதிரடி; பிரஃபுல், சகிப் அபாரம் - ராஜஸ்தானை வென்றது ஹைதராபாத்

ஐபிஎல்: முதல் ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த அறிமுக வீரர்!

இஷான் கிஷன் அதிரடி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு 217 ரன்கள் இலக்கு!

அபிஷேக் சர்மா அதிரடி: பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 220 ரன்கள் இலக்கு!

