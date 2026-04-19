Dinamani
“சென்னை சூப்பர்-6”! திராவிட மாடல் 2.O வாக்குறுதிகள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரை பதவிநீக்கக் கோரி மீண்டும் நோட்டீஸ்: எதிா்க்கட்சிகள் திட்டம் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை சிதைக்க முயற்சிக்கிறது மத்திய அரசு: தேஜஸ்வி யாதவ்அமெரிக்கா - கியூபா ரகசிய பேச்சு ஹவானாவில் சந்திப்பு பஹல்காமில் சுற்றுலா சேவை அளிப்போருக்கு க்யூ.ஆா். கோடு அடையாள திட்டம்!சென்னையில் இருந்து போத்தனூா், குமரிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்
/
கிரிக்கெட்

தலைமைப் பண்பில் அசத்தும் இஷான் கிஷன்..! புள்ளிப் பட்டியலில் 4ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய சன்ரைசர்ஸ்!

தலைமைப் பண்பில் அசத்தும் சன்ரைசர்ஸ் அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் குறித்து...

News image

ஜேமி ஓவர்டன் விக்கெட் வீழ்த்தியதைக் கொண்டாடும் சன்ரைசர்ஸ் அணியின் கேப்டன். - ஏபி

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:08 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தற்காலிக கேப்டன் இஷான் கிஷன் தனது தலைமைப் பண்பில் (கேப்டன்சியில்) மிரட்டி வருகிறார்.

தெளிவான முடிவுகள், அவசியமான மாற்றங்களைச் செய்து சன்ரைசர்ஸ் அணியை முன்னோக்கி கொண்டு வருகிறார். இதில் பயிற்சியாளர்களின் பங்கு இருந்தாலும், கேப்டன் எடுக்கும் முடிவுகளே திடலில் பிரதிபலிக்கிறது.

பாட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக விளையாடாத நிலையில், தற்காலிக கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமிக்கப்பட்டார். தொடக்கத்தில் 2 வெற்றிகள் பெற்றபிறகு அடுத்த 2 போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் அணி பந்துவீச்சினால் தோல்வியுற்றது.

அடுத்த போட்டியில் இருந்தே தங்களது வியூகங்களை மாற்றியமைத்தார்கள். குறிப்பாக இளம் வீரர்களை அணியில் தைரியமாக எடுத்து விளையாட வைத்தார்கள்.

நிதீஷ் குமார் ரெட்டியை பவர்பிளேவில் பந்துவீச வைத்தார்கள். நேற்றைய சிஎஸ்கே போட்டியிலும் சிறப்பான தலைமைப் பண்பை இஷான் கிஷன் வெளிப்படுத்தினார்.

புள்ளிப் பட்டியலில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 6 புள்ளிகளுடன் நான்காவது இடத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. தோல்வியுற்ற சிஎஸ்கே அணி 7ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. புள்ளிப் பட்டியல் விவரங்கள்:

1. பஞ்சாப் கிங்ஸ் - 9 புள்ளிகள்

2. ஆர்சிபி - 8 புள்ளிகள்

3. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - 8 புள்ளிகள்

4. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - 6 புள்ளிகள்

5. தில்லி கேபிடல்ஸ் - 6 புள்ளிகள்

6. குஜராத் டைட்டன்ஸ் - 6 புள்ளிகள்

7. சிஎஸ்கே - 4 புள்ளிகள்

8. லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் - 4 புள்ளிகள்

9. மும்பை இந்தியன்ஸ் - 2 புள்ளிகள்

10. கேகேஆர் - 1 புள்ளி

Summary

Ishan Kishan Shines with Exceptional Leadership! Sunrisers Climb to 4th Place in the Points Table!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

