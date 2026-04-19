கிரிக்கெட்

லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!

200 ரன்கள் திரட்டி லக்னௌ தோல்வி!

பஞ்சாப் கிங்ஸ்வெற்றி - AP

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 5:54 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 29-ஆவது லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி பெற்றது.

இன்றைய ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி 7 விக்கெட்கள் இழப்புக்கு 254 ரன்களைக் குவித்தது. அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய தொடக்க ஆட்டக்காரர் பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் கூப்பர் கானலி அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். அதிரடியாக விளையாடிய பிரியான்ஷ் ஆர்யா 37 பந்துகளில் 93 ரன்கள் விளாசி 7 ரன்களில் சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதில் 4 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். கூப்பர் கானலி 46 பந்துகளில் 87 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் 29 ரன்களும், ஷஷாங் சிங் 17 ரன்களும் எடுத்தனர்.

அடுத்து இமாலய இலக்கை விரட்டிய லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்கள் இழப்புக்கு 200 ரன்கள் திரட்டி தோல்வியைத் தழுவியது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் 23 பந்துகளில் 43 ரன்களும் மார்க்ரம் 22 பந்துகளில் 42 ரன்களும் திரட்டினர். பஞ்சாப் அணியில் அதிகபட்சமாக மார்கோ ஜாண்சென் 2 விக்கெட்களைச் சாய்த்தார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் 11 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. லக்னௌ அணி 4 புள்ளிகளுடன் 8-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

Punjab Kings won by 54 runs

