ஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி முதலில் பந்துவீச்சு!

கிரிக்கெட்

ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பந்துவீச்சு

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வீரர்கள் - படம் | AP

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 1:54 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜெய்ப்பூர் : ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான இன்றைய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் அணி டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது. ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் இரவு 7.30 மணிக்குத் தொடங்கும் ஆட்டத்தில் விளையாடும் இரு அணி வீரர்கள் விவரம் :

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (எஸ்ஆர்எச்)

  1. அபிஷேக் சர்மா

  2. இஷான் கிஷன்

  3. ஹென்ரிச் க்ளாசென்

  4. சலீல் அரோரா

  5. அனிகேட் வெர்மா

  6. நிதீஷ் குமார் ரெட்டி

  7. பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்)

  8. ஷிவாங்க் குமார்

  9. சகிப் ஹுசைன்

  10. ப்ரஃபுல் ஹிஞ்ச்

  11. இஷான் மலிங்கா

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (ஆர்ஆர்)

  1. யஜஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்

  2. வைபவ் சூர்யவன்ஷி

  3. துருவ் ஜூரெல்

  4. ரியான் பராக்

  5. ஷிம்ரோன் ஹெட்மெயர்

  6. டோனோவேன் ஃபெரெய்ரா

  7. ரவீந்திர ஜடேஜா

  8. ஜோஃப்ரா ஆர்ச்செர்

  9. துஷார் தேஷ்பாண்டே

  10. நந்த்ரே பர்கெர்

  11. ப்ரிஜேஷ் சர்மா

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 36th Match, Indian Premier League 2026 - Sunrisers Hyderabad opt to bowl

