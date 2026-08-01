நெதர்லாந்து அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் விலகல்!

நெதர்லாந்து அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் விலகியுள்ளார்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நெதர்லாந்து அணியின் கேப்டனாக ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதிலிருந்து, நெதர்லாந்து அணியை அவர் 56 ஒருநாள் மற்றும் 50 டி20 போட்டிகளில் வழிநடத்தியுள்ளார்.
ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் தலைமையிலான நெதர்லாந்து அணி கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரின்போது, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வங்கதேசத்துக்கு எதிராக சிறப்பான வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தது. கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் எட்வர்ட்ஸ் தலைமையிலான நெதர்லாந்து அணி தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அந்த அணியை தொடரிலிருந்து வெளியேற்றியது.
BREAKING: Scott Edwards steps down as Captain of the Netherlands— CricketðNetherlands (@KNCBcricket) July 31, 2026
Thank you for four incredible years, Scott. ð§¡
Introducing our new skipper, Bas de Leede pic.twitter.com/l0SkOV9PDh
29 வயதாகும் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் நெதர்லாந்து அணிக்காக 74 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 2391 ரன்கள் குவித்துள்ளார். 86 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 1316 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
நெதர்லாந்து அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் விலகிய நிலையில், அணியின் புதிய கேப்டனாக பாஸ் டி லீட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Scott Edwards has stepped down as captain of the Netherlands team.
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