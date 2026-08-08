நீண்டநாள் காதலியைக் கரம்பிடித்தார் ரமன்தீப் சிங்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீரர் ரமன்தீப் சிங் தனது நீண்டநாள் காதலியான சார்லி சௌகானை கரம்பிடித்துள்ளார்.
இந்திய அணி வீரரும், ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்த நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீரருமான ரமன்தீப் சிங், பஞ்சாப் அணிக்காகவும் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார். 29 வயதான ரமன்தீப் சிங் இந்திய அணிக்காக 2 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
அதேநேரத்தில், அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் அபாரமான ஃபீல்டிங்கிற்குப் பெயர் பெற்ற வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான ரமன்தீப், 2024 ஐபிஎல் தொடரில் கேகேஆர் அணி கோப்பையை வென்ற போட்டியில் இடம் வகித்தார்.
இவருக்கும் இவருடைய நீண்டகால காதலியும், நடிகையுமான சார்லி சௌகானுக்கும் பஞ்சாபில் உள்ள குருத்வாராவில் வெள்ளிக்கிழமை திருமணம் நடைபெற்றது. இந்தத் திருமண விழாவில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டனர்.
இந்திய அணியிலிருந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர் நமன் திர், மும்பை இந்தியன்ஸ் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அஷ்வினி குமார் மற்றும் பஞ்சாப் கிரிக்கெட் வீரர் ஜசிந்தர் சிங் ஆகியோரும் பங்கேற்றிருந்தனர்.
'கைசி யே யாரியான்' உள்ளிட்ட தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளால் பிரபலமான சார்லி சௌஹான், 'எம்டிவி ரோடீஸ் 7' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் வாயிலாகவும் பிரபலமானார்.
சார்லி சௌகான் முதலில் குன்வர் அமர் என்ற நடிகரைக் காதலித்து வந்தார். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து 'நாச் பலியே' நடன ரியாலிட்டி ஷோவிலும் பங்கேற்றுள்ளனர். 2015 ஆம் ஆண்டு இருவரும் பரஸ்பரமாக பிரிந்த நிலையில், சார்லியும், ரமன்தீப்பும் கடந்த 8 ஆண்டுகளாகக் காதலித்து வந்த நிலையில், இருவரும் திருமணம் என்னும் புதிய இன்னிங்ஸை தொடங்கியுள்ளனர். இவர்கள் இருவருக்கும் திரை, கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Charlie Chauhan rose to fame with television shows including Kaisi Yeh Yaariyan and Best Friends Forever. Ramandeep Singh represents Punjab in domestic cricket and the Kolkata Knight Riders (KKR) in the Indian Premier League (IPL).
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