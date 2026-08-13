ஸ்மித் 71, ஹசன் மஹ்முத் 6 விக்கெட்டுகள்: 198 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த ஆஸ்திரேலியா!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் வங்கதேச வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹசன் மஹ்முத் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
டார்வினில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இந்த அணி 53 ஓவர்களில் 198 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் 71 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். ஜேக் வெதரால்ட் 23 ரன்களும் டிராவிஸ் ஹெட் 22 ரன்களும் எடுத்தார்கள். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள்.
வங்கதேசம் சார்பில் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹசன் மஹ்முத் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணியை அடக்கினார். இவருடன் சேர்ந்து மற்ற வேகப் பந்துவீச்சாளரான டஸ்கின் அகமது, எபாடொட் ஹொசைன் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்கள்.
தற்போது, வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸ் பேட்டிங்கை விளையாடி வருகிறது. 3 ஓவர்கள் முடிவில் 11 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
Summary
Hasan Mahmud 6 wickets, steve smith 71 runs australia all out for 198 runs
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