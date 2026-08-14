கபில் தேவ் சாதனையை முறியடித்த மிட்செல் ஸ்டார்க்..! விரைவில் டாப் 10ல் இடம்!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முன்னாள் இந்திய வீரர் கபில் தேவ் சாதனையை முந்தியுள்ளார்.
டார்வினில் நேற்று (ஆக.13) தொடங்கிய முதல் டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது. இதில் 198 ரன்களுக்கு அந்த அணி ஆட்டமிழந்தது.
அடுத்து இரண்டாம் நாள் முடிவில் வங்கதேச அணி 110 ஓவர்கள் முடிவில் 351/6 ரன்கள் குவித்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.
நேற்றைய நாளில், டெஸ்ட்டில் இடது கை பந்துவீச்சாளர்களில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவராக ஸ்டார்க் சாதனை படைத்தார். தற்போது, கபில் தேவ் (434) சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
வேகப் பந்துவீச்சாளர்களில் அதிக டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளில் ஆறாவது இடத்தில் ஸ்டார்க் இருக்கிறார். ஒட்டுமொத்த பந்துவீச்சாளர்கள் வரிசையில் 11ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். இன்னும் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்தால் டாப் 10 பட்டியலில் இடம்பிடிப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெஸ்ட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள்
1. முரளிதரன் - 800
2. ஷேன் வார்னே - 708
3. ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் - 704
4. அனில் கும்ப்ளே - 619
5. ஸ்டூவர்ட் பிராட் - 604
6. நாதன் லயன் - 568
7. க்ளென் மெக்ராத் - 563
8. ஆர். அஸ்வின் - 537
9. கோர்ட்னி வால்ஷ் - 519
10. டேல் ஸ்டெயின் - 439
11. மிட்செல் ஸ்டார்க் - 435
12. கபில் தேவ் - 434
Summary
Mitchell Starc breaks Kapil Dev's record! A chance to break into the top 10!
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