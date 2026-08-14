The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
கோவை மாணவர் குடும்பத்திற்கு உதயநிதி ஆறுதல் சுதந்திர நாள்: ஆளுநரின் தேநீர் விருந்து இல்லை! - மக்கள் மாளிகைசுதந்திர நாள்! செங்கோட்டை உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்கள் விற்கத் தடை!தில்லி எய்ம்ஸில் மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி. நட்டா அனுமதி! ஆஞ்சியோ பரிசோதனை!
/
கிரிக்கெட்

கபில் தேவ் சாதனையை முறியடித்த மிட்செல் ஸ்டார்க்..! விரைவில் டாப் 10ல் இடம்!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் சாதனை குறித்து...

News image

மிட்செல் ஸ்டார்க் பந்துவீசும் காட்சி. - AFP

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 4:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முன்னாள் இந்திய வீரர் கபில் தேவ் சாதனையை முந்தியுள்ளார்.

டார்வினில் நேற்று (ஆக.13) தொடங்கிய முதல் டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது. இதில் 198 ரன்களுக்கு அந்த அணி ஆட்டமிழந்தது.

அடுத்து இரண்டாம் நாள் முடிவில் வங்கதேச அணி 110 ஓவர்கள் முடிவில் 351/6 ரன்கள் குவித்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.

நேற்றைய நாளில், டெஸ்ட்டில் இடது கை பந்துவீச்சாளர்களில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவராக ஸ்டார்க் சாதனை படைத்தார். தற்போது, கபில் தேவ் (434) சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

வேகப் பந்துவீச்சாளர்களில் அதிக டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளில் ஆறாவது இடத்தில் ஸ்டார்க் இருக்கிறார். ஒட்டுமொத்த பந்துவீச்சாளர்கள் வரிசையில் 11ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். இன்னும் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்தால் டாப் 10 பட்டியலில் இடம்பிடிப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டெஸ்ட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள்

1. முரளிதரன் - 800

2. ஷேன் வார்னே - 708

3. ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் - 704

4. அனில் கும்ப்ளே - 619

5. ஸ்டூவர்ட் பிராட் - 604

6. நாதன் லயன் - 568

7. க்ளென் மெக்ராத் - 563

8. ஆர். அஸ்வின் - 537

9. கோர்ட்னி வால்ஷ் - 519

10. டேல் ஸ்டெயின் - 439

11. மிட்செல் ஸ்டார்க் - 435

12. கபில் தேவ் - 434

Summary

Mitchell Starc breaks Kapil Dev's record! A chance to break into the top 10!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மிட்செல் ஸ்டார்க் - மெஹிதி ஹாசன் மோதல்..! நடந்தது என்ன?

மிட்செல் ஸ்டார்க் - மெஹிதி ஹாசன் மோதல்..! நடந்தது என்ன?

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த மிட்செல் ஸ்டார்க்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த மிட்செல் ஸ்டார்க்!

கபில் தேவின் சாதனையை முறியடிக்க காத்திருக்கும் மிட்செல் ஸ்டார்க்!

கபில் தேவின் சாதனையை முறியடிக்க காத்திருக்கும் மிட்செல் ஸ்டார்க்!

வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து அதிகம் பேச விரும்பவில்லை: கபில் தேவ்

வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து அதிகம் பேச விரும்பவில்லை: கபில் தேவ்

விடியோக்கள்

Vishwanath and Sons Public Review! | படம் எப்படி இருக்கு? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath and Sons Public Review! | படம் எப்படி இருக்கு? | Suriya | Mamitha Baiju

நடிகர் அப்படிதான் இருப்பார், தலையெழுத்து...: எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்! | Edappadi Palaniswami

நடிகர் அப்படிதான் இருப்பார், தலையெழுத்து...: எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்! | Edappadi Palaniswami