ஆஸி.க்கு எதிரான கடைசி டி20யில் பாகிஸ்தான் பேட்டிங்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டி குறித்து...
ஆஸ்திரேலியா, பாகிஸ்தான் அணியின் வீரர்கள். படம்: கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

ஏற்கெனவே, பாகிஸ்தான் அணி இந்தத் தொடரை 2-0 என வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாகிஸ்தானுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுகிறது.

முதலிரண்டில் தோற்று பல்வேறு விமர்சனங்களைப் பெற்றது. கடைசி போட்டியில் அணியில் 4 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

டாஸ் வெற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.

பிப்.7ஆம் தேதி டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற இருக்கும் நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவின் ஃபார்ம் அதன் ரசிகர்களுக்குக் கவலையளிப்பதாக இருக்கிறது.

