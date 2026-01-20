கிரிக்கெட்

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: மும்பைக்கு எதிராக தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சு!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
Mumbai captain Harmanpreet Kaur, Delhi captain Jemimah Rodrigues
மும்பை கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர், தில்லி கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்படம் | மகளிர் பிரீமியர் லீக் (எக்ஸ்)
மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் வதோதராவில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.

In the Women's Premier League cricket series, Delhi Capitals, after winning the toss against Mumbai Indians, have opted to bowl first.

MI
Harmanpreet Kaur
DC
jemimah rodrigues
WPL 2026

