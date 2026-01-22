கிரிக்கெட்

டி20யின் அரசனான அபிஷேக் சர்மா..! புதிய உலக சாதனை!

இந்திய அணியின் பேட்டர் அபிஷேக் சர்மா படைத்த உலக சாதனை குறித்து...
India's Abhishek Sharma celebrates after scoring fifty runs during the first T20 cricket match between India and New Zealand in Nagpur, India.
அரைசதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் அபிஷேக் சர்மா. படம்: ஏபி
இந்திய அணியின் பேட்டர் அபிஷேக் சர்மா டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 5,000 ரன்களை எடுத்து புதிய சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இதற்கு முன்பாக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் வீரர் ஆண்ட்ரே ரஸலிடம் இந்தச் சாதனை இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 35 பந்துகளில் 84 ரன்கள் எடுத்து ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வானார்.

குறைவான பந்துகளில் 5,000 டி20 ரன்களைக் கடந்தவாராக அபிஷேக் புதிய சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

அபிஷேக் சர்மா மொத்தம் 165 இன்னிங்ஸில் 5,002 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 8 சதங்கள், 29 அரைசதங்கள் விளாசியுள்ளார்.

அதிவேகமாக 5,000 ரன்கள் அடித்த வீரர்கள்

1. அபிஷேக் சர்மா - 2,898 பந்துகள் (இந்தியா)

2. ஆண்ட்ரே ரஸல் - 2,942 பந்துகள் (மே.இ.தீவுகள்)

3. டிம் டேவிட் - 3,127 பந்துகள் (ஆஸி.)

4. வில் ஜேக்ஸ் - 3,196 பந்துகள் (இங்கிலாந்து)

5. க்ளென் மேக்ஸ்வெல் - 3,239 பந்துகள் (ஆஸி.)

Indian team's batter Abhishek Sharma has set a new record by scoring the fastest 5,000 runs in T20 cricket.

