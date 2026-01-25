கிரிக்கெட்

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 226 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
யு19 உலகக் கோப்பை: ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ அரைசதம்; மே.இ.தீவுகள் 226 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு!
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 226 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஐசிசி உலகக் கோப்பைத் தொடரின் இன்றையப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.

ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ அரைசதம்

டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 46.5 ஓவர்களில் 226 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

அந்த அணியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ அதிகபட்சமாக 82 பந்துகளில் 66 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, ஜோனதன் மற்றும் ஆடியன் ரச்சா தலா 28 ரன்களும், தனேஷ் பிரான்சிஸ் 19 ரன்களும் எடுத்தனர்.

அயர்லாந்து தரப்பில் ரூபென் வில்சன் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். லூக் முர்ரே மற்றும் ஜேம்ஸ் வெஸ்ட் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ஆலிவர் ரைலி, தாமஸ் ஃபோர்டு தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

227 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி அயர்லாந்து அணி களமிறங்குகிறது.

Summary

In the Under-19 World Cup match against Ireland, West Indies, batting first, were all out for 226 runs.

யு19 உலகக் கோப்பை: தென்னாப்பிரிக்க அணி 118 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு!

