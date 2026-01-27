கிரிக்கெட்

2021 டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற ஆஸி. வீரர் ஓய்வு..! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

2021 டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஓய்வு குறித்து...
Richardson is next to Mitchell Marsh.
மிட்செல் மார்ஷ் அருகில் ரிச்சார்ட்சன். படம்: ஐசிசி
டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற 2021 ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்த வேகப் பந்துவீச்சாளர் கேன் ரிச்சார்ட்சன் (34 வயது) தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.

அடுத்த மாதம் டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெறும் வேளையில், இந்த ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ளார்.

34 வயதாகும் ரிச்சார்ட்சன் தனது யார்க்கர் பந்துவீச்சினால் கவனம் ஈர்த்தார்.

25 ஒருநாள், 36 டி20 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். ஒருநாள் போட்டிகளில் 39 , டி20 போட்டிகளில் 49 விக்கெட்டுகளும் எடுத்துள்ளார்.

காயம் காரணமாக தனது முழுமையான கிரிக்கெட் பயணத்தைத் தொடர முடியாமல் இருந்தார்.

பிபிஎல் தொடரில் 142 விக்கெட்டுகளு எடுத்து அசத்தியவர் தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Former Australia fast bowler Kane Richardson announced his retirement from professional cricket on Tuesday.

