கடைசி டி20: இந்தியா பேட்டிங்; பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
படம் | பிசிசிஐ
Updated on
1 min read

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று (ஜனவரி 31) நடைபெறுகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்யவுள்ளது.

இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இஷான் கிஷன் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அக்‌ஷர் படேல் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

Summary

In the final T20 match against New Zealand, the Indian team won the toss and elected to bat.

T20
Ind vs nz
Sanju Samson
Ishan Kishan
Abhishek Sharma

