ஆசிய போட்டிகள்: 15 பேருடன் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கவுள்ள இந்திய மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் அணி, ஹர்மன்பிரீத் கெளர் தலைமையில் 15 பேருடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் குரூப் சுற்றுடன் வெளியேறிய இந்திய அணி, அப்படியே இந்தப் போட்டிக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விக்கெட் கீப்பர் } பேட்டர் யஸ்திகா பாட்டியாவுக்கு பதிலாக, ஜி. கமலினி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2023-இல் சீனாவில் நடைபெற்ற ஆசிய போட்டியில் சாம்பியனான இந்தியா, இந்த முறை நடப்பு சாம்பியனாக களமிறங்குகிறது. ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளானது, நடப்பாண்டு செப்டம்பர் 19 முதல் அக்டோபர் 4 வரை ஜப்பானின் அய்சி நகோயா நகரில் நடைபெறவுள்ளது.
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