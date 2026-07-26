புவனேஸ்வர் குமாரின் சாதனையை சமன் செய்த மயங்க் யாதவ்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் புவனேஸ்வர் குமாரின் சாதனையை வேகப் பந்துவீச்சாளர் மயங்க் யாதவ் சமன் செய்துள்ளார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் திடலில் இன்று (ஜூலை 26) நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 192 ரன்கள் எடுக்க, 193 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடி வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியில் மயங்க் யாதவ் ஆட்டத்தின் முதல் ஓவரை வீசினார். முதல் ஓவரின் முதல் பந்திலேயே அவர் ஜிம்பாப்வே வீரர் பிரையன் பென்னட்டின் விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஆட்டத்தின் முதல் பந்தில் மூன்றாவது முறையாக மயங்க் யாதவ் விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
இதற்கு முன்பாக, இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் புவனேஸ்வர் குமார் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஆட்டத்தின் முதல் பந்தில் மூன்று முறை விக்கெட்டினை வீழ்த்தியிருக்கிறார். தற்போது, அந்த சாதனையை மயங்க் யாதவ் சமன் செய்துள்ளார்.
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஆட்டத்தின் முதல் பந்தில் விக்கெட் வீழ்த்திய இந்திய வீரர்கள்
புவனேஸ்வர் குமார் - 3 முறை
மயங்க் யாதவ் - 3 முறை
ஹார்திக் பாண்டியா - 2 முறை
அர்ஷ்தீப் சிங் - 2 முறை
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - ஒரு முறை
Summary
Fast bowler Mayank Yadav has equalled Bhuvneshwar Kumar's record in international T20 matches.
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