ஆட்ட நாயகனான நாதன் எல்லீஸ்..! பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா!

பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று (ஜூன் 2) மாலை 4.30 மணிக்குத் தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்துவீசியது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 50 ஓவர்களில் 231/9 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கிரீன் 53, கேப்டன் இங்லீஷ் 51ரென்ஷா 43 ரன்கள் எடுத்தார்கள். பாகிஸ்தான் சார்பிக் ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்.
அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 44 ஓவர்களில் 190 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக ஷதாப் கான் 71 ரன்கள் குவித்தார். ஆஸி. சார்பில் நாதன் எல்லீஸ் 4 விக்கெட்டுகளும் மேத்திவ் ஷார்ட் 3 விக்கெட்டுகளும் எடுத்தார்கள்.
முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெல்ல, இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வென்று தொடரை 1-1 என சமன்படுத்தியுள்ளது. கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை (ஜூன் 4) லாகூரில் நடைபெற இருக்கிறது.
சிஎஸ்கே அணியில் காயம் காரணமாக விளையாடாத நாதன் எல்லீஸ் தற்போது சிறப்பாக பந்துவீசியது சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
Summary
Nathan Ellis shines as Australia beat Pakistan by 41 runs to level ODI series
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.