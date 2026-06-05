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கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை வென்றது பாகிஸ்தான்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வென்ற பாகிஸ்தான் குறித்து...

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ஒருநாள் தொடரை வென்ற பாகிஸ்தான் வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :5 ஜூன் 2026, 12:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை பாகிஸ்தான் 2-1 என வென்று அசத்தியுள்ளது.

முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெல்ல, இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வென்றது. இந்த நிலையில், நேற்று மாலை தொடங்கிய கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா அணி 42 ஓவர்களில் 157 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஜோஷ் இங்லீஷ் 65 ரன்கள் எடுத்தார்.

பந்துவீச்சில் அசத்திய ஷாஹீன்ஷா அஃப்ரிடி 3 விக்கெட்டுகளும் அப்ரார் அகமது, ஷதாப் கான் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அடுத்து பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 41.5 ஓவர்களில் 161/6 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. இதில் அதிகபட்சமாக பாபர் அசாம் 40 ரன்கள் எடுத்தார். மேத்திவ் குன்னஹ்மேன் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்.

இந்தப் போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் ஷாஹீன்ஷா அஃப்ரிடியும் தொடர் நாயகனாக அராஃபத் மின்ஹாஸும் தேர்வானார்கள்.

Summary

Pakistan beats Australia by four wickets to clinch ODI series 2-1

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