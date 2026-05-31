ஒருநாள் போட்டி: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி!

பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று மாலை தொடங்கி நேற்றிரவு முடிவடைந்தது. இதில் பாகிஸ்தான் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
பாகிஸ்தானுக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது.
ராவல்பிண்டியில் தொடங்கிய முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் பந்துவீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 44.1 ஓவர்களில் 200 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக மாட் ரென்ஷா 61, மேத்யூ ஷார்ட் 55 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.
அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 42.3 ஓவர்களில் 202/5 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. இதில் அதிகபட்சமாக பாபர் அசாம் 69, காசி கோரி 65 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் பந்துவீச்சில் அசத்திய பாகிஸ்தானின் அறிமுக வீரர் அராஃபத் மின்ஹாஸ் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
பாகிஸ்தான் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. அடுத்த போட்டி ஜூன் 2ஆம் தேதி லாகூரில் நடைபெற இருக்கிறது.
Summary
Pakistan won by 5 wkts against australia in First ODI
