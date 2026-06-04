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கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து டெஸ்ட் போட்டி மழையினால் நிறுத்தம்..! அறிமுக வீரர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழப்பு!

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து இடைடேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...

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மழையினால் நிறுத்தபட்டுள்ள ஆட்டம். - படம்: எக்ஸ் / இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்

Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லண்டனில் நடைபெறும் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து இடைடேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி மழையின் காரணமாக தொடக்கத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இங்கிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ளது. அதன்படி முதல் டெஸ்ட்டில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 10 ஓவர்களில் 24 ரன்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டை இழந்துள்ளது. பென் டக்கெட் 12, ஜேக்கப் பெத்தல் 4 ரன்களுடன் களத்தில் இருக்கிறார்கள்.

இங்கிலாந்தின் அறிமுக வீரர் எமிலியோ கே 8 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சியளித்தார். கைல் ஜேமிசன் இந்த விக்கெட்டை எடுத்தார்.

கடைசியாக ஆஷஸ் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 4-1 என படுதோல்வி அடைந்தது. இதனால், தேர்வுக்குழுத் தலைவர் மாற்றப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

England vs New Zealand, first test stops due to Rain

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