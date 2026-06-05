லார்ட்ஸ் டெஸ்ட்: ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய ராபின்சன்..! நியூசிலாந்து தடுமாற்றம்!

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நேற்றிரவு லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் திடலில் தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 39.4 ஓவர்களில் 140 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதில் அபாரமாக பந்துவீசிய நியூசிலாந்து வீரர் கைல் ஜேமிசன் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இங்கிலாந்து சார்பில் பேட்டிங்கில் முதல் இன்னிங்ஸில் அதிகபட்சமாக ஹாரி புரூக் 56 ரன்கள் எடுத்தார். அடுத்ததாக தனது முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் முடிவில் 19.2 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 61 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இதில், அதிகபட்சமாக க்ளென் பிலிப்ஸ் 31 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இங்கிலாந்து சார்பில் ஆலி ராபின்சன் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். குறிப்பாக ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நியூசிலாந்தை மிரட்டினார்.
மேகமூட்டமான சூழ்நிலையால் வேகப் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக ஆடுகளம் அமைந்திருந்தது. தொடக்கத்தில் மழையின் காரணமாக ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
England's Robinson takes 4-10 as New Zealand slumps to 61-6 at Lords
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