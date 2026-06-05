பென் ஸ்டோக்ஸ் முக மாற்றம்..! கவலையில் ரசிகர்கள்!

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் முகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதல் டெஸ்ட் போட்டி நேற்றிரவு லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் திடலில் தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 39.4 ஓவர்களில் 140 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
அடுத்ததாக தனது முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் முடிவில் 19.2 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 61 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் 12 ரன்களுக்கு பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆட்டமிழந்தார். பந்துவீச்சில் 3.2 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசினார்.
இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் பென் ஸ்டோக்ஸ் பேசியபோது அவரது முகத்தின் புகைப்படங்கள் பெரிதும் வைரலாகின.
பென் ஸ்டோக்ஸ் காயம். - படம்: இன்ஸ்டா / பென் ஸ்டோக்ஸ்
சில மாதங்களுக்கு முன்பாக பயிற்சியின்போது முகத்தில் பந்துபட்டு காயம் ஏற்பட்டது. அறுவைச் சிகிச்சை செய்தும் அவரது முகம் பழைய நிலைமைக்குத் திரும்பவில்லை. இணையத்தில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆகிவிட்டதாக கவலை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
இந்தக் காயத்தின்போது பென் ஸ்டோக்ஸ், “நான் உயிருடன் இருப்பதே பெரிய விஷயம்” எனக் கூறியிருந்தார். டெஸ்ட்டில் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்கள் வரிசைகளில் பென் ஸ்டோக்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளார்.
Summary
Ben Stokes life-changing injury sparks debate online about his facial changes
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