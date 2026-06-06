முல்லான்பூர் டெஸ்ட்: இந்தியா பேட்டிங்!

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான ஒரே டெஸ்ட் போட்டி இன்று காலை முல்லான்பூரில் தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி ஒரு டெஸ்ட், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடவிருக்கிறது. தற்போது டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 79 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. களத்தில் கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன் விளையாடி வருகிறார்கள்.
ஆப்கானிஸ்தான் (பிளேயிங் லெவன்): செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், அப்துல் மாலிக், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, அஃப்சர் ஜசாய், அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், ஷரபுதீன் அஷ்ரப், நங்கேயாலியா கரோட், ஜியாவுர் ரஹ்மான் ஷரீஃபி, முகமது ரஹ்மான் ஷரீஃபி
இந்தியா (பிளேயிங் லெவன்): கேஎல் ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரல், வாஷிங்டன் சுந்தர், மானவ் சுதர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.
Summary
Mullanpur, New Chandigarh India vs Afghanistan, One-off Test choose to bat
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