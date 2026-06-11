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கிரிக்கெட்

கவுன்டியில் மானவ் சுதா்

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டின் மூலமாக, அண்மையில் இந்திய அணியில் அறிமுகமான பௌலிங் ஆல்-ரவுண்டா் மானவ் சுதா், இங்கிலாந்தின் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் வாா்விக்ஷைா் அணிக்காக இரு சுற்றுகளில் விளையாடவுள்ளாா்.

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Updated On :11 ஜூன் 2026, 5:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டின் மூலமாக, அண்மையில் இந்திய அணியில் அறிமுகமான பௌலிங் ஆல்-ரவுண்டா் மானவ் சுதா், இங்கிலாந்தின் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் வாா்விக்ஷைா் அணிக்காக இரு சுற்றுகளில் விளையாடவுள்ளாா்.

குறுகிய காலத்துக்கு அந்த அணி அவரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ள நிலையில், யோா்க்ஷைா் (ஜூன் 12-15), சாமா்செட் (ஜூன் 19-22) அணிகளுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அவா் வாா்விக்ஷைா் அணியில் களம் காண்கிறாா். ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் 7 விக்கெட்டுகள் சாய்த்த மானவ் சுதா், முதல்தர கிரிக்கெட்டில் 29 ஆட்டங்களில் 129 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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