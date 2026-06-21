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கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஹார்திக் பாண்டியா இல்லை! காரணம் கூறாத பிசிசிஐ!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா இடம்பெறாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

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ஹார்திக் பாண்டியா - படம் | AP

Updated On :21 ஜூன் 2026, 6:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா இடம்பெறாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் வருகிற ஜூலை 1 முதல் தொடங்குகிறது. அதன் பின், ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா இடம்பெறாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா,விராட் கோலி, கே.எல்.ராகுல், இஷான் கிஷன், குல்தீப் யாதவ், அக்‌ஷர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்ற முத்த வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மூத்த வீரர்கள் பலரும் அணியில் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், ஹார்திக் பாண்டியா இல்லாதது பலருக்கும் குழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் ஹார்திக் பாண்டியா இடம்பெறாதது குறித்து பிசிசிஐ தரப்பில் எந்தவொரு காரணமும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

அண்மையில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய வேகப் பந்துவீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்காக இந்திய அணி நிர்வாகம் வீரர்களை தயார்படுத்தி வரும் நிலையில், ஹார்திக் பாண்டியா அணியில் சேர்க்கப்படாது ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான திட்டத்தில் அவர் இருக்கிறாரா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

Summary

he exclusion of all-rounder Hardik Pandya from the Indian squad for the ODI series against England has become a topic of discussion.

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