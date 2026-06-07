முல்லான்பூர் டெஸ்ட்: மானவ் சுதர் சிக்ஸருடன் 500 ரன்களைக் கடந்த இந்தியா!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் இந்திய அணி 500 ரன்களைக் கடந்த அசத்தியுள்ளது. மானவ் சுதர் 82 மீட்டருக்குச் சிக்ஸர் அடித்த இந்த இலக்கை நிறைவு செய்தார்.
முல்லான்பூரில் நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட்டில் இந்திய அணி இரண்டாவது நாளில் விளையாடி வருகிறது. 112.3 ஓவர்களில் 500 ரன்களைக் கடந்துள்ளது.
இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி ஒரு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. முதல் நாளில் 368/3 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
இரண்டாம் நாளான இன்று ஷுப்மன் கில் 126 ரன்களுக்கும் ரிஷப் பந்த் 81 ரன்களுக்கும் துருவ் ஜுரெல் 19 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தார்கள்.
தற்போது, வாஷிங்டன் சுந்தர் - முகமது சிராஜ் களத்தில் விளையாடி வருகிறார்கள். இந்திய அணி 120 ஓவர்களில் 535/7 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
வாஷிங்டன் சுந்தர் - மானவ் சுதர் 50 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சிறப்பாக விளையாடிய அறிமுக வீரர் மானவ் சுதர் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
Summary
India crosses the 500-run mark with a six from Manav Suthar!
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