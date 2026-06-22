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கிரிக்கெட்

கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் 7 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி மானவ் சுதர் அசத்தல்!

இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளர் மானவ் சுதர் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் 7 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

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மானவ் சுதர் - படம் | AP

Updated On :22 ஜூன் 2026, 9:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளர் மானவ் சுதர் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் 7 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

இந்திய அணியின் இளம் சுழற்பந்துவீச்சாளரான மானவ் சுதர் இங்கிலாந்தில் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வருகிறார். வார்விக்‌ஷைர் அணிக்காக விளையாடி வரும் மானவ் சுதர் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் முதல் ஐந்து - விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி அசத்தினார். சோமர்செட் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களையும் சேர்த்து 7 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.

சோமர்செட் அணிக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் மானவ் சுதர் முதல் இன்னிங்ஸில் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார்.

அண்மையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி விளையாடியது. இந்தப் போட்டியில் அறிமுக வீரராக களமிறங்கிய மானவ் சுதர், 10 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Manav Suthar, the spinner of the Indian team, has taken 7 wickets in county cricket.

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