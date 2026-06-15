காயம் காரணமாக வேகப் பந்துவீச்சாளர் விலகல்; இங்கிலாந்துக்கு பின்னடைவா?

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக இங்கிலாந்து அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஆலி ராபின்சன் விலகியுள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், நாளை மறுநாள் (ஜூன் 17) ஓவலில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி தொடங்குகிறது.
நைட் கிளப்பில் ஏற்பட்ட சம்பவத்தினால் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஆலி ராபின்சன் முழங்கால் காயம் காரணமாக இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளது இங்கிலாந்து அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
ஆலி ராபின்சனுக்கு மாற்றாக இங்கிலாந்து அணியில் அன்கேப்டு வீரர் ஹென்றி க்ரோகோம்ப் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆலி ராபின்சன் 7 விக்கெட்டுகளையும், கஸ் அட்கின்சன் 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அவர்கள் இருவரும் அணியில் இல்லாதது இங்கிலாந்து அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக உள்ளது.
இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் விளையாட பென் ஸ்டோக்ஸுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அணியை ஜோ ரூட் கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
England fast bowler Ollie Robinson has withdrawn from the second Test match against New Zealand due to injury.
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