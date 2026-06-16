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கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட போட்டி எது தெரியுமா?

ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே பார்வையாளர்களால் மிகவும் அதிக அளவில் பார்க்கப்பட்ட போட்டியை ஜியோஸ்டார் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

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ஐபிஎல் கோப்பை - படம்: எக்ஸ் / ஐபிஎல்.

Updated On :16 ஜூன் 2026, 5:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே பார்வையாளர்களால் மிகவும் அதிக அளவில் பார்க்கப்பட்ட போட்டியை ஜியோஸ்டார் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் அண்மையில் நிறைவடைந்தது. அதில் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது. அகமதாபாதில் நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

இந்த நிலையில், நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - குஜராத் டைட்டன்ஸ் இடையேயான இறுதிப்போட்டியே ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக சாதனை படைத்துள்ளதாக ஐபிஎல் தொடரின் அதிகாரபூர்வ ஒளிபரப்பாளரான ஜியோஸ்டார் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக ஜியோஸ்டார் நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: நடப்பாண்டு டாடா ஐபிஎல் தொடர் 120 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் தொடர் பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

அண்மையில் நிறைவடைந்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் இடையேயான இறுதிப்போட்டி ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக அளவிலான பார்வைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. ஆர்சிபி - குஜராத் டைட்டன்ஸ் இடையேயான இறுதிப்போட்டியை 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் பார்த்துள்ளனர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

JioStar has announced the most-watched match in the history of the IPL.

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