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செய்திகள்

அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே அதிகம் பார்க்கப்பட்ட உலகக் கோப்பை எது தெரியுமா?

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே அதிகமாகப் பார்க்கப்பட்ட போட்டி குறித்து...

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வெற்றிக் களிப்பில் இங்கிலாந்து அணியினர். - படம்: ஏபி

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் அமெரிக்காவின் வரலாற்றில் சொந்த நாட்டின் போட்டி அல்லாமல் அதிகமாகப் பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக மெக்சிகோ - இங்கிலாந்து மோதிய ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போட்டி மாறியிருக்கிறது.

ஒட்டுமொத்த உலகக் கோப்பைகளில் அமெரிக்கா அல்லாத ஆங்கில மொழி வர்ணனையில் அதிகமான பார்வையாளர்களைப் பெற்ற போட்டியாக மெக்சிகோ - இங்கிலாந்து ஆட்டம் வரலாறு படைத்துள்ளதாக அந்நாட்டின் ஃபோக்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

நடப்பு உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகின்றன. 48 அணிகளில் 8 அணிகள் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த மெக்சிகோ - இங்கிலாந்து போட்டிக்கு சராசரியாக வரும் 21.7 மில்லியனை தாண்டியிருந்ததாக அமெரிக்காவின் ஃபோக்ஸ் தொலைக்காட்சி அறிவித்திருக்கிறது.

இதற்கு முன்னதாக, 2022 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியான ஆர்ஜென்டீனா - பிரான்ஸ் 16.7 மில்லியன் என்ற அளவில் முதலிடத்தில் இருந்தது.

ஞாயிறுக்கிழமை இரவு 10.15 முதல் 10.30 வரைக்கும் பார்வையாளர்கள் 25.7 மில்லியனைக் கடந்தார்கள் என ஃபோக்ஸ் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அதற்கு அடுத்த நாளே அமெரிக்கா - பெல்ஜியம் மோதிய போட்டியில் 30 மில்லியனைத் தாண்டியது. அதுதான் இதுவரைக்கும் அதிக பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக இருக்கிறது. ஆனால், அமெரிக்கா அல்லாத போட்டியில் மெக்சிகோ - இங்கிலாந்து போட்டி அதிகம் பார்க்கப்பட்ட வரிசையில் முதலிடத்தில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Mexico-England is most watched non-US English-language World Cup match in US history

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