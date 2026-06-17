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கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் பந்துவீச்சு!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் 9-ஆவது போட்டி குறித்து...

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ஆஸ்திரேலியா. வங்கதேசம் அணியின் கேப்டன்கள். - படம்: ஐசிசி

Updated On :17 ஜூன் 2026, 3:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் 9-ஆவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி டாச் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

வங்கதேச மகளிரணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது. வங்கதேச அணி 1.3ஆவது ஓவரிலேயே தனது முதல் விக்கெட்டை இழந்தது.

ஆஸ்திரேலியா: பெத் மூனி, ஜார்ஜியா வோல், எல்லீஸ் பெர்ரி, கிரேஸ் ஹாரிஸ், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், நிக்கோலா கேரி, சோஃபி மோலினக்ஸ், அலானா கிங், கிம் கார்த், மேகன் ஷட்.

வங்கதேசம்: திலாரா அக்டர், ஜுவைரியா ஃபெர்டஸ், நிகர் சுல்தானா, சோபானா மோஸ்டரி, ஷர்மின் அக்தர், ஷோர்னா அக்தர், ரிது மோனி, நஹிதா அக்தர், ரபேயா கான், சுல்தானா காதுன், மருபா அக்டர்.

Summary

ICC Women's T20 World Cup 2026 australia Women opt to bowl

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