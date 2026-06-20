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கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற ஆஸி. மகளிரணி!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று அசத்திய ஆஸ்திரேலியா குறித்து...

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பெத் மூனி - ஆஷ்லி கார்ட்னர் - படம் - ஏபி

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றது ஆஸ்திரேலியா மகளிரணி.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் நெதர்லாந்தும் ஆஸ்திரேலியாவும் சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) மோதின. இதில் டாஸ் வென்ற நெதர்லாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 219 ரன்கள் குவித்தது. ஆஸ்திரேலியா அணியில் அதிகபட்சமாக பெத் மூனி 42 பந்துகளில் 74 ரன்களும், ஆஷ்லி கார்ட்னர் 58 ரன்கள் எடுத்தனர்.

இதனையடுத்து, 220 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நெதர்லாந்து அணி, 20 ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 121 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியடைந்தது. நெதர்லாந்து அணியில் அதிகபட்சமாக பாபெட் டி லீட் 56 ரன்களும், ஸ்டெர்ரே காலிஸ் 44 ரன்களும் எடுத்தனர்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்திரேலியா அணி, தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Australian women's team won three consecutive matches in the ICC Women's T20 World Cup.

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