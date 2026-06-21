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கிரிக்கெட்

மே.இ.தீவுகள் அபார பந்துவீச்சு; 98 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இலங்கை!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரானப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இலங்கை அணி 98 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

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படம் | AP

Updated On :21 ஜூன் 2026, 5:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரானப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இலங்கை அணி 98 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பிரிஸ்டாலில் நடைபெற்று வரும் இன்றைய ஆட்டத்தில் இலங்கை மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, இலங்கை அணி முதலில் பேட் செய்தது.

முதலில் விளையாடிய இலங்கை அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 19.4 ஓவர்களில் 98 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக நிலாக்‌ஷிகா சில்வா 30 ரன்களும், கவிஷா தில்ஹாரி 21 ரன்களும் எடுத்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, இமேஷா துலானி மற்றும் காவ்யா கவிந்தி தலா 17 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீராங்கனைகள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் ஹேலி மேத்யூஸ் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். கரிஷ்மா ராம்ஹரக் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், சின்னெல்லே ஹென்றி, எஃபி ஃபிளெட்ச்சர், ஆலியா மற்றும் அஷ்மினி முனிசர் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

99 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி விளையாடி வருகிறது.

Summary

Batting first in the match against the West Indies at the Women's T20 World Cup, the Sri Lankan team was bowled out for 98 runs.

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