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கிரிக்கெட்

தொடர்ச்சியாக 2-ஆவது வெற்றி..! ஸ்காட்லாந்தை வீழ்த்தியது மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் 12-ஆவது போட்டி குறித்து...

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வெற்றிக் களிப்பில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியினர். - படம்: ஏபி

Updated On :19 ஜூன் 2026, 12:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் 12-ஆவது போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து அணியை வீழ்த்தி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

லீட்ஸ் திடலில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து டாஸ் வென்று பந்துவீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 20 ஓவர்களில் 153/6 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஸ்டாஃபனி டெய்லர் 19 பந்துகளில் 47 ரன்கள் குவித்தார்.

ஸ்காட்லாந்து சார்பில் கேத்தரின் ஃப்ரேசர் 2விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். அடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்த அணி 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 146 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

இதில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீராங்கனை டார்சி கார்ட்டர் 59 ரன்கள் எடுத்தார். மே.இ.தீ. அணியின் சார்பில் ஹேலி மேத்யூஸ், ஆலியா அல்லீன் தலா 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார்கள்.

தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது வெற்றியைப் பெற்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி குரூப் பி பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

ஸ்காட்லாந்து அணி ஒரு வெற்றியுடன் மூன்றாமிடத்தில் இருக்க, இங்கிலாந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறது. குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா முதலிடம் வகிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

ICC Women's T20 World Cup 2026 West Indies Women won by 7 runs

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