டி20 உலகக் கோப்பை முதல் அரையிறுதி: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 126 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதிப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 125 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இன்று (ஜூன் 30) ஓவலில் நடைபெற்று வரும் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் முதலில் பேட் செய்தது.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 126 ரன்கள் இலக்கு!
முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 125 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஹேலி மேத்யூஸ் 28 பந்துகளில் 30 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, டீண்ட்ரா டாட்டின் 26 ரன்கள், ஷெமைன் கேம்பெல் 22 ரன்கள், குயினா ஜோசப் 16 ரன்கள் மற்றும் ஜெனிலியா கிளாஸ்கோ 15 ரன்கள் எடுத்தனர்.
ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கேப்டன் சோஃபி மோலினக்ஸ், ஆஷ்லே கார்டனர் மற்றும் ஜார்ஜியா வேர்ஹம் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர். அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினார்.
126 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
Batting first in the T20 World Cup semi-final against Australia, the West Indies scored 125 runs for the loss of 7 wickets.
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