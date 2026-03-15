கிரிக்கெட்

முதல் டி20 போட்டி: நியூசி.யை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியை ஜெரால்டு கோட்ஸீயுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் கேசவ் மகாராஜ்- படம் | தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
Updated On :15 மார்ச் 2026, 9:51 am

தென்னாப்பிரிக்க அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி பே ஓவலில் இன்று (மார்ச் 15) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.

91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு!

முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 14.3 ஓவர்களில் 91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஜேம்ஸ் நீஷம் 26 ரன்களும், கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் மற்றும் கோல் மெக்கோன்ஹி தலா 15 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் யாரும் பெரிய அளவில் ரன்கள் குவிக்கவில்லை.

தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் மோகோனா 3 விக்கெட்டுகளையும், கேப்டன் கேசவ் மகாராஜ், ஓட்நீல் பார்ட்மேன் மற்றும் ஜெரால்டு கோட்ஸீ தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி!

92 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, 16.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

அந்த அணியில் கொன்னோர் எஸ்டர்ஹியூசன் அதிகபட்சமாக 48 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, டியான் ஃபாரஸ்டர் 16 ரன்களும், ஜேசன் ஸ்மித் 10 ரன்களும் எடுத்தனர்.

நியூசிலாந்து தரப்பில் கைல் ஜேமிசன், ஸகாரி ஃபோல்க்ஸ் மற்றும் கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

