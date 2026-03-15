Dinamani
6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
கிரிக்கெட்

அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வை அறிவித்த பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன்!

News image
சர்ஃபராஸ் அகமது- படம் | ஐசிசி
Updated On :15 மார்ச் 2026, 1:15 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சர்ஃபராஸ் அகமது அறிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான சர்ஃபராஸ் அகமது கடைசியாக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் பாகிஸ்தான் அணிக்காக டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடியிருந்தார். அதன் பின், அவர் பாகிஸ்தான் தேசிய அணிக்காக விளையாடவில்லை.

இந்த நிலையில், அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக சர்ஃபராஸ் அகமது தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தேர்வுக்குழுவில் அண்மையில் உறுப்பினராக இணைந்த சர்ஃபராஸ் அகமது, டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்படவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது தொடர்பாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை.

விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான சர்ஃபராஸ் அகமது பாகிஸ்தான் அணிக்காக 54 டெஸ்ட், 117 ஒருநாள் மற்றும் 61 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். மேலும், 100-க்கும் அதிகமான போட்டிகளில் பாகிஸ்தான் அணியைக் கேப்டனாக அவர் வழிநடத்தியுள்ளார்.

பாகிஸ்தான் அணிக்காக இரண்டு ஐசிசி கோப்பைகளை (யு19 உலகக் கோப்பை 2006 மற்றும் சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2017) வென்று கொடுத்த ஒரே கேப்டன் சர்ஃபராஸ் அகமது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

சஞ்சு சாம்சன் நீக்கம்.. வாழ்த்துப் பதிவை 'எடிட்' செய்து வெளியிட்டாரா ஷுப்மன் கில்?

அழுத்தமான சூழலில் சரியான முடிவுகளை எடுக்கவில்லை: பாகிஸ்தான் கேப்டன்

தொடங்கியது வார்த்தைப் போர்: அபிஷேக் சர்மா குறித்த பாக். கேப்டனின் கருத்துக்கு இந்திய கேப்டன் பதில்!

அரசு, கிரிக்கெட் வாரியம் என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதனை பின்பற்றுவோம்: பாகிஸ்தான் கேப்டன்

வீடியோக்கள்

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு