கம்பீர் தலைமையில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வலுவான அணியாக இருந்தது: டு பிளெஸ்ஸிஸ்

கௌதம் கம்பீருக்கு எதிராக விளையாடும்போது, அவரது அணியை தோற்கடிக்க வேண்டும் எனத் தோன்றும். ஏனெனில், அவர் எதிரணியாக மிகவும் சவாலளிப்பார். ஆனால், அவர் உருவாக்கி வைத்துள்ள சாதனைகளை நாம் மதிக்க வேண்டும். அவரது சாதனைகளைப் பார்த்தால், அவரை நீங்கள் வெகுவாகப் பாராட்டுவீர்கள். அணியின் தலைவராக அவர் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். அவரது தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மிகவும் வலுவாக இருந்தது. ஐபிஎல் தொடரில் வெற்றிகரமான அணிகளான மும்பை, சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் அணிகளை எடுத்துக் கொண்டால், கௌதம் கம்பீர் - ஷ்ரேயாஸ், தோனி - ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் அதில் வெற்றிக் கூட்டணியாக இருப்பார்கள் என்றார்.